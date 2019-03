© foto di Insidefoto/Image Sport

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, sul campo principale. Il tecnico Walter Mazzarri ha diretto una partita a ranghi misti, con l’organico implementato da alcuni calciatori della Primavera e della Berretti. Damascan è rientrato anzitempo dagli impegni con la sua Nazionale per una sofferenza alla coscia sinistra che verrà valutata nei prossimi giorni. Il Torino riprenderà la preparazione martedì: in calendario una seduta pomeridiana in vista della trasferta contro la Fiorentina, domenica 31 marzo. Lo riporta il sito ufficiale dei granata.