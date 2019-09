Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, con esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale. Simone Edera e Iago Falque hanno svolto l'intera sessione regolarmente con i compagni, mentre Simone Zaza è rientrato in gruppo, non disputando tuttavia la partita a tempo e campo ridotto che ha concluso l'allenamento. Domani, sabato 7 settembre, in calendario una sessione pomeridiana al Filadelfia.