Torino, il report medico sorride a Millico: esclude fratture ossee al piede

Lavoro pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di domani sera contro il Brescia. Per quanto concerne il bollettino medico - riporta la nota ufficiale del club - gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Vincenzo Millico hanno escluso fratture ossee. La diagnosi è: distorsione di modesta entità al quarto dito del piede destro, che tuttavia non ha impedito all’attaccante di allenarsi oggi regolarmente con i compagni. Domani in programma la seduta di rifinitura mattutina, cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati.