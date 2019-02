Fonte: fctorino.it

© foto di Federico Gaetano

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, sul campo secondario, con una sessione tecnico-tattica. Dopo il riscaldamento con una serie di lavori sulla parte atletica l’allenatore Walter Mazzarri ha fatto svolgere esercitazioni a tema: poi ancora programma atletico per i calciatori reduci dalla vittoriosa sfida contro l’Udinese e partita a tempo e campo ridotti per gli altri elementi a disposizione. Parigini si è allenato regolarmente con il gruppo, mentre Djidji ha svolto una sessione personalizzata in palestra per gli esiti di un trauma distorsivo al ginocchio destro subìto nel match di domenica. A riposo Meite per sindrome influenzale. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario doppio allenamento al Filadelfia.