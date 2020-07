Torino, Izzo torna a lavorare in gruppo. Infortunio alla spalla sinistra per il giovane Singo

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnica di preparazione alla partita contro il Bologna, in calendario domenica 2 agosto alle ore 20.45. Moreno Longo ha diretto esercitazioni a tema e poi fatto disputare una partita con tempo e campo ridotti. In gruppo Armando Izzo, post contusione alla coscia destra. Wilfried Singo ha terminato anzitempo l’odierna sessione a causa di una lussazione scapolo-omerale anteriore della spalla sinistra: previsti per il difensore ulteriori accertamenti diagnostici nelle prossime ore. Il programma di domani prevede una seduta tecnico-tattica pomeridiana. Lo riporta il sito ufficiale del club granata.