© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Subito in apertura di ripresa sarebbe arrivato il gol del pareggio del Torino. A firmarlo chi, se non Andrea Belotti? Per il Gallo, però, il problema arriva dalla chiamata arbitrale di Giua che, coadiuvato nella scelta anche dalle indicazioni arrivate via VAR, ha ritenuto giocata non volontaria il tocco di Majer, dopo la percussione di Zaza, che aveva liberato al tiro Belotti. Prima risposta di Gabriel, quindi tap-in in rete. Tutto inutile, però: fuorigioco.