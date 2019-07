© foto di www.imagephotoagency.it

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Terapie per Iago Falque, che contro il Debrecen ha subìto un trauma contusivo alla caviglia sinistra: gli esami radiografici hanno escluso fratture, lo staff sanitario granata valuterà nelle prossime ore ulteriori accertamenti. Il programma di domani, domenica 28 luglio, prevede doppio allenamento già in preparazione alla partita di ritorno contro il Debrecen, in Ungheria, in calendario il primo agosto alle ore 18.30. Lo riporta il sito ufficiale del club.