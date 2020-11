Torino, ripresa la preparazione: Rincon già tornato dal Sud America

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia in vista del match di domenica (calcio d’inizio alle ore 15) a San Siro contro l’Inter. La squadra - compreso Rincon che essendo squalificato per il prossimo impegno del Venezuela è rientrato subito a Torino - ha svolto una sessione equamente divisa tra parte tecnica - con esercitazioni a tema - e atletica, con un lavoro aerobico a chiudere il programma odierno. I granata torneranno in campo domani con una doppia seduta di allenamento al Filadelfia. Intanto il gruppo squadra questa mattina è stato sottoposto a nuovi tamponi, il cui esito è per tutti negativo.