© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa degli allenamenti al Filadelfia per il Torino FC in vista della sfida di mercoledì contro la Sampdoria. Doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i calciatori reduci dalla sfida di ieri contro la Fiorentina, tecnico-tattico sul campo secondario per tutti gli altri elementi a disposizione del tecnico Mazzarri. Previsti per domani gli accertamenti su Iago Falque, uscito anzitempo a Firenze. Lo riporta il sito ufficiale del club.