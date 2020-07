Torino, squadra in campo dopo la vittoria col Brescia. Domani giorno di riposo

vedi letture

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, con canonico doppio programma di lavoro: allenamento di scarico, in palestra e in piscina, per i calciatori reduci dalla vittoria contro il Brescia di ieri sera; sessione tecnica, con partita a campo ridotto, per tutti gli altri elementi a disposizione. Alla fine dell’odierna seduta Moreno Longo ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Il Torino pertanto tornerà in campo sabato 11 luglio con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla trasferta contro l’Inter a San Siro, in calendario lunedì 13. A riportarlo è Torinofc.it.