Torino, tamponi negativi ma allenamenti individuali al Filadelfia per gli uomini di Giampaolo

Allenamenti individuali e per piccoli gruppi di calciatori, tra campo e palestra, per il Torino al Filadelfia. Sessione personalizzata per Rodriguez, mentre Lyanco ha lavorato con i compagni. Frattanto i tamponi cui si è sottoposto il gruppo squadra, stamane, hanno dato esiti negativi per tutti. Belotti e compagni riprenderanno la preparazione domani, ancora rispettando i parametri di lavoro imposti dal Protocollo.