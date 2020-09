Torino, tutti negativi agli ultimi tamponi: finisce il ritiro di Biella, da domani si torna al Filadelfia

Due allenamenti oggi per il Torino allo stadio "Pozzo - La Marmora" di Biella. Al mattino, Marco Giampaolo ha suddiviso l'organico in due gruppi: dopo l'attivazione muscolare ed esercitazioni sulla parte atletica, i granata hanno svolto un programma tattico. Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento, si sono effettuate delle esercitazioni a tema. Tutti i tamponi fatti questa mattina hanno dato esito negativo, pertanto alla fine della sessione pomeridiana, la squadra si è congedata dal ritiro di Biella per tornare - sempre in ritiro - a Torino. Domani Belotti e compagni riprenderanno la preparazione al Filadelfia. Lo riporta il sito ufficiale del club.