Torino, Cairo conferma Vagnati: "Rinnoverà il contratto e al mercato ci penserà lui"

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche del futuro della squadra del prossimo anno, dando un'indicazione sul destino del direttore sportivo Davide Vagnati:

"Questo è il Toro più forte dei miei 18 anni, lo ha detto anche Ventura che di calcio ne capisce: non so cosa sia mancato in stagione, bisognerebbe chiedere ad altri. Abbiamo venduto solo Singo che andava in scadenza, poi abbiamo tenuto tutti e inserito giocatori forti come Zapata e Bellanova e dovremo ripartire da questi giocatori: lo zoccolo duro c'è, ci rinforzeremo dove serve".

Quindi la chiosa finale in vista del futuro: "Adesso pensiamo alle ultime tre giornate, magari escono sorprese e la lista per l'Europa. Al mercato ci penserà Vagnati che rinnoverà il suo contratto (in scadenza nel 2025, ndr)".