Ecco tutti gli appuntamenti con il calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 23° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 23° giornata della Primavera 1 Tim:

Sampdoria-Torino – Venerdì 29 marzo 2019 in diretta dalle ore 15

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Andrea Bonatti

Empoli-Inter – Sabato 30 marzo 2019 in diretta dalle ore 11

Telecronista Matteo Gandini. Commento tecnico Jeda

Milan-Atalanta – Sabato 30 marzo 2019 in diretta dalle ore 13

Telecronista Francesco Letizia, bordocampo Giada Giacalone. Commento tecnico Giampaolo Saurini

Napoli-Chievo – Sabato 30 marzo 2019 in differita dalle ore 17 su Sportitalia HD

Telecronista Fernando Siani

Udinese-Palermo – Domenica 31 marzo 2019 in diretta dalle ore 10

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Fulvio Fiorin

Juventus-Sassuolo – Lunedì 1° aprile 2019 in diretta dalle ore 19