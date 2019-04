Torricelli: "Ajax ha qualità e personalità. Juve è una vetrina per loro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus, vincitore della Champions League del 1995/96 contro l'Ajax nella finale dell'Olimpico ha parlato ai microfoni di Radio BiancoNera: “L’arma dell’Ajax può essere la spensieratezza. Sono un gruppo giovane con qualità ma anche personalità. Possono mettersi in mostra contro una delle formazioni più forti di Europa e possono mettersi in mostra per il loro futuro”.