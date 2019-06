© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' incredibile la storia di Martino Scialpi, il commerciante ambulante di 67 anni di Martina Franca (Taranto) che aveva ingaggiato con il Coni una battaglia giudiziaria in seguito alla vincita del Totocalcio. L'edizione online di Tuttosport informa che il sig.Scalpi è deceduto, senza dunque riuscire a incassare il miliardo di lire per il 13 che sosteneva di aver realizzato il primo novembre del 1981.

Vincita mai riconosciuta. Il Coni ha sempre sostenuto che la schedina non sia mai arrivata all'archivio corazzato del Totocalcio. Scialpi fu processato e assolto in via definitiva nel 1987 dall'accusa di truffa con la restituzione della schedina originale. Per quasi 38 anni ha combattuto una battaglia giudiziaria, inseguendo il sogno di incassare quella vincita che oggi, con la rivalutazione monetaria, corrisponderebbe a una decina di milioni di euro. Il commerciante, assistito dall'avv. Guglielmo Boccia, ha intrapreso numerose azioni legali e nell'ultimo periodo pare si fossero aperti degli spiragli per una definizione positiva della controversia. Probabilmente, le iniziative legali saranno portate ancora avanti dagli eredi.