Il Tottenham crolla ai rigori sul campo del Chelsea e saluta la Coppa di Lega ad un passo dalla finale. Questa l'analisi in conferenza di Mauricio Pochettino: "Può succedere di perdere così. Fino al primo gol eravamo in controllo. Ho detto ai ragazzi che il modo in cui abbiamo costruito da dietro è stato uno dei migliori della stagione. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e li abbiamo messi in difficoltà. Questa gara ci renderà più forti, è un'esperienza importante. Siamo ancora in gioco in tre competizioni. Abbiamo perso ai rigori contro il Chelsea, una delle squadre migliori d'Europa. Possiamo solo essere orgogliosi".