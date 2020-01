Altro like "particolare" su Instagram per Francesco Totti. A pochi giorni da quello (poi rimosso e smentito con forza) a un commento negativo nei confronti di Florenzi, l'ex capitano della Roma se n'è fatto sfuggire un altro. Questa volta, alla foto con cui Christian Vieri ha fatto gli auguri alla Lazio per i 120 anni dei biancocelesti. Nulla di male, ovviamente, tanto più che i due ex calciatori sono amici. Però sui social network molti tifosi romanisti non hanno, come prevedibile, gradito.