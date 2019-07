Risultato finale: Arsenal-Fiorentina 3-0

© foto di Giacomo Morini

Troppo Arsenal per la Fiorentina, soprattutto quella di questa primissima parte di stagione. I ragazzi di Vincenzo Montella vengono sconfitti dai Gunners oltre i propri demeriti, con un punteggio che appare fin troppo pesante per quanto visto in campo. I viola partono discretamente grazie a un ottimo Vlahovic e alle geometrie di Saponara, ma dopo due occasioni di marca viola arriva il vantaggio inglese. Fiorentina che regge l'urto per un'ora, con anche diverse occasioni sventate da Martinez e Leno. Poi Emery pesca dalla panchina big del calibro di Lacazette, Ozil, Mkhitaryan e Xhaka mentre Montella butta dentro tutti i giovani a disposizione in panchina. Una partita che dimostra ancora una volta quanti giocatori viola non siano probabilmente adatti al 4-3-3 dell'Aeroplanino ma che però mette in luce un'altra buona prestazione per Ranieri, Vlahovic e Terzic. Un test per mettere benzina e fiducia sulle gambe in attesa di poter schierare Chiesa e in attesa di buone nuove dalle sirene del calciomercato.