© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Messaggero Veneto in edicola fa il punto sull'Udinese di mister Davide Nicola. Il quotidiano scrive che è da verificare il recupero di Marco D’Alessandro per la sfida al Bologna del 3 marzo, appuntamento ancora lontano a cui non mancherà Stefano Okaka. I due bianconeri sono stati sostituiti col Chievo a causa di due infortuni muscolari di diversa natura ed entità. Tra i due, i tempi di recupero più lunghi dovrebbero spettare a D’Alessandro, alle prese con uno stiramento al polpaccio. Discorso diverso per Okaka, il cui affaticamento muscolare al flessore destro potrebbe rilevarsi cosa di poco conto.