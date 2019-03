© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Messaggero Veneto fa il punto sull'Udinese che ripartirà da Igor Tudor. I rinforzi per il tecnico croato, che ha preso il posto dell'esonerato Davide Nicola, ha rinforzi dall'infermeria: il primo è Valon Behrami, in gruppo dopo la sosta con il Genoa. Al suo fianco ci sarà Sandro, Emmanuel Agyemang-Badu sarà invece in panchina.