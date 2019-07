Udinese, in ritiro anche Gasparini: "Un onore essere qui per imparare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore più giovane tra i 22 convocati da mister Tudor per il pre-ritiro dell'Udiense è il portiere Manuel Gasparini (classe 2002): "È un onore essere qui per imparare dai più esperti e continuare a lavorare giorno dopo giorno – ha detto ai microfoni di Udinews TV –. La fatica ancora non si sente, c’è tempo per aumentare i carichi di lavoro. Nei mesi di pausa, pur recuperando le energie, il lavoro comunque non è mancato. Quello che sta per iniziare sarà un anno particolarmente importante, non solo dal punto di vista dell’Udinese ma anche da quello della Nazionale under 17, dato che a ottobre è previsto il Mondiale. Darò il massimo per vestire la maglia da titolare. Mi ispiro molto anche a Juan Musso – ha concluso – mi aspettavo una crescita da parte sua per le qualità da lui dimostrate finora".