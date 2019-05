Udinese-Inter, i convocati di Spalletti: Vecino out per infortunio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vecino non ce la fa in vista della sfida dell'Inter contro l'Udinese (in programma domani alle 20.30) per una contrattura al retto femorale della coscia destra. Unico assente insieme al lungo degente Vrsaljko nella lista dei convocati diramati poco fa dal tecnico nerazzurro Luciano Spalletti:

PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni

DIFENSORI: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar

CENTROCAMPISTI: Gagliardini, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic

ATTACCANTI: Icardi, Lautaro, Keita, Politano, Candreva