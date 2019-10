© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per l'Udinese di Igor Tudor in vista del turno infrasettimanale di campionato contro la Roma. Al Bruseschi lavoro tecnico sul possesso palla e sulla fase di finalizzazione per i giocatori non impiegati ieri. Per concludere la seduta partitella a tema 7 contro 7 a campo ridotto. Si è rivisto sul rettangolo verde Jens Stryger Larsen che ha svolto un allenamento personalizzato anche con il pallone. Le condizioni del danese sono in netto miglioramento. Il resto del gruppo ha svolto un lavoro di scarico in palestra.