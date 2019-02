Fonte: udineseblog.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra brutta tegola per mister Davide Nicola in vista della delicatissima sfida contro il Chievo: dopo il problema muscolare che sta tenendo fuori Behrami, anche oggi assente all'allenamento e difficilmente recuperabile per domenica, al termine dell'allenamento di oggi il tecnico ha dovuto fare i conti con l'infortunio di De Paul. Durante una esercitazione sulla manovra offensiva, l'argentino si è infortunato alla caviglia destra e si è spostato dietro alla porta per farsi curare. Subito soccorso dallo staff medico bianconero, il giocatore si è visibilmente disperato, tanto da mettersi le mani nei capelli. È stato inizialmente medicato sul campo, quindi caricato sulla macchinina elettrica che lo ha portato in infermeria. Già in precedenza, durante un contrasto, si era accasciato per una botta, ma aveva continuato l'allenamento. Quando mancavano circa 20 minuti al termine della seduta, l'infortunio apparentemente più grave che lo ha costretto ad uscire. Si attendono ora notizie più precise sul tipo di infortunio occorso al numero 10 per capire se potrà essere disponibile contro il Chievo.