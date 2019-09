© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Probabilmente slitterà l’esordio stagionale a tempo pieno di Stefano Okaka con l'Udinese. Il bomber - sottolinea il Corriere dello Sport - è in ritardo di condizione generale avendo saltato alcuni allenamenti negli ultimi giorni di mercato stagionale, ma là davanti Tudor per l’anticipo di sabato sera contro l’Inter dispone di Lasagna non solo caricato a mille dopo essere stato utilizzato da Roberto Macini contro l’Armenia seppur nella parte finale del match, ma anche in grande forma.

Quale partner? - Il dubbio riguarda chi agirà a fianco o a ridosso dell’ ex Carpi che all’Inter (di cui da ragazzino era tifoso) ha già provocato danni nel recente passato. Tudor ha tre opzioni, Nestorovski, Pussetto e De Paul. Quest’ultimo sembra favorito, potrebbe essere utilizzato da cuscinetto tra Lasagna e i tre di centrocampo (Fofana, Jajalo, Mandragora), ma il nocchiero dei bianconeri si sbilancerà non prima della vigilia dato che prima vuole valutare lo stato di salute generale di alcuni elementi che non sono ancora rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, tra questi proprio l’argentino.