© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il numero uno della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato a HRT Radio dell'impiego del VAR: “Secondo me questa tecnologia andrebbe usata solo nelle valutazioni fattuali e non in quelle soggettive come possono essere i falli di mano. - continua Ceferin affrontando poi il tema spinoso della Superlega – In tanti mi assicurano che ci sono persone che lottano per questa opzione, ma sono sicuro che non hanno nessuna possibilità di riuscire nel loro intento. È molto importante che nel calcio anche i piccoli Paesi possano ottenere risultato, possano sperare di vincere. È per questo che il calcio è il re degli sport”.