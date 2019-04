La UEFA, tramite un contributo video, celebra sull'account Twitter 'UEFA Champions League' il reparto offensivo dell'Ajax ed in particolare il modo di stare in campo di Frenkie De Jong, centrocampista già acquistato dal Barcellona per la prossima estate. Il classe '97 viene definito una 'giovane stella' e a commento del video di presentazione ci si chiede: "La Juventus può fermarlo?".

🇳🇱 Frenkie de Jong 🇳🇱 A young, exciting star driving @afcajax forward!

Can Juve stop him? 🤔#InnovateYourGame #UCL pic.twitter.com/qyv9sNgNjI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 aprile 2019