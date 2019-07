© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le polemiche tra l'Argentina e Conmebol continuano dopo Brasile-Argentina e in molti hanno ipotizzato la partecipazione dell'albiceleste alla prossima Uefa Nations League. Un gesto forte e di possibile rottura tra le due federazioni, anche se la Uefa ha già smentito eventuali accordi. Stando alle prime indiscrezioni non ci sarebbe nessuna discussione in merito: al momento il discorso rimane in bilico e la nazionale albiceleste potrebbe essere invitata in alcune competizioni amichevoli, ma non nella nuova Uefa Nations League.