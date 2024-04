Inter, pronta l'accelerazione per Nicolas Valentini. Al Boca è finito fuori rosa

Secondo La Gazzetta dello Sport di oggi non ci sarà nessun rinnovo di contratto tra Nicolas Valentini e il Boca Juniors. Il 23enne centrale di Junin ha comunicato agli Xeneizes che non prolungherà il contratto in scadenza a fine anno ed è stato messo fuori rosa: musica per le orecchie dell'Inter, che sul giocatore aveva messo gli occhi da tempo facendolo anche seguire dal vivo dal vice ds Dario Baccin.

Le relazioni erano state positive, ma la richiesta di 10 milioni di euro degli argentini avevano stoppato tutto, un problema che ora non esiste visto che il giocatore sarà libero di partire a zero a dicembre. Secondo quanto filtra dall'Argentina in corsa ci sarebbero una decina di club tra Spagna, Inghilterra e Italia, con l'Inter in prima fila.

E' ipotizzabile, scrive il quotidiano, che i nerazzurri provino l'affondo nelle prossime settimane cercando di convincere il club argentino a cedere Valentini a prezzo di saldo nella prossima estate, considerando la scadenza di contratto dopo pochi mesi. Di Nicolas Valentini si parla da tempo come uno dei possibili nuovi oriundi del corso azzurro, tanto che già Roberto Mancini lo aveva inserito nella lista degli obiettivi prima di chiudere la propria avventura con l'Italia.