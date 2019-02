UEFA, Uva: "Quattro anni di mandato per migliorare tutto il movimento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Uva, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'elezione di Ceferin era solo una formalità, visto che era l'unico candidato. Abbiamo di fronte quattro anni e vogliamo migliorare tutto il movimento, anche con una piattaforma per arrivare a un numero sempre maggiore di persone nel mondo. Al Khelaifi è entrato a far parte della UEFA, il congresso ha solo ratificato ma la decisione è dell'ECA (European Club Association). Quando ci saranno argomenti che possono coinvolgere il Paris Saint Germain lui non sarà presente in aula".