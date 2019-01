© foto di Federico De Luca

Dopo Alessio Esposito (17), si registra un altro arrivederci nella Primavera del Napoli. Questa volta a salutare è Ciro Guadagni, coetaneo di Esposito e come lui uno dei pochi reduci dalla formazione under 17 dello scorso anno.

L'attaccante esterno, impiegato unicamente nelle coppe, va in prestito secco all'ASD Casoria, squadra che sta lottando per la promozione dall'Eccellenza campana. Ne danno notizia le pagine social della società dilettantistica.