Alessandro Buonocore (17) riabbraccia il suo recente passato. Il centrocampista classe 2001 è rientrato dal Cuneo ed è stato girato in prestito dal Genoa al Finale Ligure, la stessa squadra dove ha esordito in serie D a 16 anni. Ne dà notizia il club ligure, nel frattempo retrocesso in Eccellenza.