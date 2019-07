UFFICIALE: Palermo, svincolo d'ufficio per tutti i giocatori

Fonte: Figc.it

Il Presidente Federale, visto il Comunicato Ufficiale n. 10/A del 12 luglio 2019, relativo alla società U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A., con il quale non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale del Campionato di Serie B 2019/2020, con conseguente non ammissione della U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. a detto Campionato;

- vista la decisione sul ricorso n. 57/2019 - prot. n. 00582/19 del 23 luglio 2019 – della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche;

- visto l’art. 110 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A..