Ulivieri: "D'Aversa bravo allenatore, sa adattarsi alla rosa che ha"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle colonne di ParmaLive.com, il decano dei tecnici nonché doppio ex del Derby della Via Emilia Renzo Ulivieri parla così della sfida che si giocherà domenica alle 12.30 al Dall'Ara: "Credo sarà una bella partita, spettacolare, entrambe giocano bene. Sono squadre che per principio nella mentalità hanno la vittoria come obiettivo, sarà una partita bella, aperta, con capovolgimenti di fronte sin da subito e non quando le squadre saranno più stanche".

Elogio per D'Aversa: "È un allenatore bravo che sa adattarsi alla rosa che ha. Potendolo fare, quest’anno ha cambiato. Nel calcio di oggi gli allenatori bravi sono quelli che riescono ad adattarsi al capitale di giocatori che hanno. Oggi chi dice ‘questo è il mio calcio’ non può andare ad allenare da nessuna parte. Il calcio di un allenatore è quello che gli concede il capitale umano che ha a disposizione”.