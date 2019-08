Un antipasto di serie A: Parma-Sampdoria alle 20.30 su Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amichevole di lusso prevista per questa sera a partire dalle 20.30 su Sportitalia. Un vero e proprio anticipo del campionato che sta per prendere il via: si fronteggeranno infatti la nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco e l’ambizione Parma di D’Aversa. Due squadre che sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il ruolo di sorpresa del campionato che verrà, e che in serata saranno protagoniste su Sportitalia (canale 60 dtt).