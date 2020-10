Una macchina futuristica per la sicurezza dei giocatori: così la Lok. Mosca combatte il COVID-19

Misure futuristiche per prevenire il COVID-19. Il Bayern Monaco ha pubblicato il momento in cui Robert Lewandowski è passato attraverso il filtro di controllo per entrare nello stadio della Lokomotiv Mosca prima della partita disputata ieri e vinta per 2-1 dai tedeschi. Il macchinario ha destato una grande impressione soprattutto tra gli utenti dei social network.