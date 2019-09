Una maglia per Dalila: i cimeli dei big per raccogliere fondi per il Gaslini

Una Maglia per Dalila: quasi un passa parola sui social e non solo fra molti campioni del pallone, una gara di solidarietà per raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. L’idea è partita proprio da Dalila, una ragazzina della Valdinievole che vuole fare qualcosa per i tanti amici che ha lasciato all’ospedale e con l’aiuto di Nicola Stagi sta raccogliendo maglie da mettere all’asta. L’altra sera a Montecatini è stata la volta di Paolo Rossi che ha donato personalmente una perla: una sua maglia azzurra autografata di Campione del mondo 1982. Hanno già consegnato a Dalila la loro maglia fra gli altri Baresi, Schillaci, Tacconi, perfino Sandro Giacobbe della Nazionale Cantanti. L’asta prima di Natale, altri campioni hanno già dato la loro disponibilità.