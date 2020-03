Under 21, rinviate a data da destinarsi le sfide con Lussemburgo e Svezia

Non c'erano dubbi, ma mancava ancora l'ufficialità: la UEFA ha rinviato le gare di qualificazione al prossimo Europeo Under 21 della nostra Nazionale, previste inizialmente per il 26 marzo, contro il Lussemburgo, e per il 31 contro la Svezia. Entrambe le sfide sono state rimandate a data da destinarsi.