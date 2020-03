Valencia, appello ai tifosi: domani ritrovo fuori dallo stadio "per segnare il 1° gol all'Atalanta"

La "Agrupación de Penyes Valencianistes", ossia l'Associazione che comprende tutti i Valencia Club, chiama a gran voce a raccolta i tifosi dei pipistrelli in vista della sfida di domani con l'Atalanta, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Vista la decisione presa dal Governo di far disputare la partita a porte chiuse, i fan del club spagnolo si ritroveranno infatti alle ore 19:30 fuori dal Mestalla per caricare la squadra e segnare, proprio come dice il comunicato diffuso sui social dall'APValencianistes, "il primo gol contro i nerazzurri". A Valencia si ripartirà, infatti, dall'1-4 di San Siro.