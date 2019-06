© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andy van der Meyde ex centrocampista dell'Inter, ha commentato dalle colonne di FcInterNews sia l'approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra che il possibile arrivo a Milano di Romelu Lukaku: "Conte? E' un’ottima scelta. L’Inter aveva bisogno di qualcuno che potesse ricoprire il ruolo di boss. E penso che Conte lo sia. I tifosi da troppo tempo non festeggiano più nessun trionfo. Adesso è tempo di vincere. Lukaku? Penso che il suo tempo in Inghilterra sia finito e possa trasferirsi in un altro campionato. Come la Serie A. D’altra parte, il messaggio di Romelu ad una vostra emittente tv (si riferisce all’intervista rilasciata a Mediaset dopo Belgio-Scozia, ndr) nel quale tesse le lodi di Conte sostenendo sia il miglior manager del mondo è chiaro. Ma per evitare problemi specifico ancora che si tratta della mia personalissima opinione. Se gli ho consigliato l'Inter? Certamente. Penso gli piaccia la Serie A. Se dovesse darmi retta ci vedremo a Milano. Mi farei offrire una cena e un drink".