Van Der Meyde: "Inter, non vendere Dumfries al Chelsea! Vale almeno 80 milioni"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter Andy Van Der Meyde ha parlato di Denzel Dumfries, chiacchierato come possibile nome in uscita dall'Inter, seguito dal Chelsea: "Quel Denzel è diverso da questo, stava crescendo, ma sapevo che sarebbe arrivato in cima: è un orgoglio vederlo all’Inter e che sia voluto da un top club come il Chelsea. In caso di offerta? Una sola cosa, dire “no grazie”. E a Denzel: “Tu resti qua con noi perché ci servi per vincere lo scudetto”. Se poi è una questione di soldi, col tempo potranno pensare pure ad adeguare il suo contratto: visto da fuori, è uno dei più strategici di Inzaghi, uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo. Se Cucurella è stato pagato 65 milioni, con Denzel partiamo da 80! Ma io spero che non ci si fermi prima... Attenzione, lui è uno da Premier e capisco pure che in Inghilterra si guadagni di più, ma è troppo importante nel 3-5-2 di Inzaghi: dove lo trovi un altro così sulla fascia soprattutto alla fine del mercato?".