VAR in Champions, non solo prima volta: anche prima spiegazione

La prima decisione del VAR in Champions League, ma anche la prima spiegazione ufficiale e in tempo reale di una decisione arbitrale. È accaduto ieri in Ajax-Real Madrid, ma è soprattutto accaduto su Twitter. Il profilo ufficiale della competizione, infatti, poco dopo la scelta di annullare la rete di Tagliafico, ha spiegato il perché: "l'arbitro ha riconosciuto che il compagno di Tagliafico, Dusan Tadic, era in posizione di fuorigioco e interferiva col portiere". Una comunicazione che potrebbe fare scuola, anche in Italia.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 febbraio 2019