© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera dell'Inter nonché del Venezia, ha parlato al Corriere della Sera della rivelazione della Roma Nicolò Zaniolo: "Ero sicuro che potesse arrivare a questi livelli, mi stupisce che ce l'abbia fatta in soli due mesi. Errore Inter? In estate erano tutti contenti, adesso può rappresentare un rimpianto. Se fosse rimasto in nerazzurro sarebbe stato più chiuso, magari sarebbe venuto da me a Venezia. L'ho chiesto anche alla Roma, ma lo ritenevano incedibile. Cosa deve fare per non perdersi? Sapere che arriveranno momenti difficili. Non deve sentirsi arrivato".