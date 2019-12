© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Durante un convegno all'Università degli Studi di Salerno, l'ex CT Gian Piero Ventura ha risposto alle domande che gli sono state rivolte dagli studenti. Inevitabili, ovviamente, quelle sulla Nazionale: "Credo che questa Nazionale, con questo gruppo, possa aprire un ciclo per i prossimi otto anni ed è l'augurio che faccio. Dopo la vittoria del 2006 c'è stata un po' di confusione, nel senso che c'era sempre qualcosa ma mancava sempre qualcosa. Sono estremamente fiducioso per il futuro e rimango tifoso della Nazionale. Gli azzurri sono sulla strada giusta; ci sono tanti giovani straordinari che stanno facendo per la prima volta anche esperienze in campo internazionale e quindi hanno la possibilità di confrontarsi e crescere molto più velocemente".