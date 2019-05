Verdone sulla Roma: "Non si può liquidare De Rossi con un tweet"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Verdone, noto attore e regista tifosissimo della Roma, ha parlato a Rete Sport dell'addio di Daniele De Rossi: "I tifosi hanno già descritto molto bene la situazione. Il problema è che la società non è chiara, non ha gestito bene questa vicenda. Daniele è mio amico, quindi mi dispiace particolarmente. Lui era rimasto l’unico e l’ultimo simbolo di giocatore romano e romanista. Non si gestisce così la sua storia. Non mi sembra un giocatore da scartare in questo modo così frettoloso. ella società non parla nessuno, stanno tutti zitti. Non si fa così. De Rossi è l’ultimo baluardo. Il modo è stato sicuramente offensivo nei confronti di De Rossi e anche un po’ nei confronti nostri. Ci hanno venduto tutti e continuiamo ad andare allo stadio e a stare davanti alla televisione, ma che ne sarà della Roma il prossimo anno? Questo è il problema di avere presidenti così distanti. Si fanno i comunicati su Twitter. Ma che una cosa così importante si comunica con un tweet? Si chiamano le agenzie, si rilasciano delle dichiarazioni formali".