Veron omaggia Moratti: "Io oggi presidente perché ho avuto lui come esempio"

Attraverso i propri social, l’ex nerazzurro Juan Sebastian Veron, oggi presidente dell’Estudiantes, ha voluto omaggiare l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti: "Oggi ho la fortuna di essere il presidente del mio club, in parte anche grazie a lui che ho preso come esempio: ha vinto tutto ciò che meritava in seguito, culminando nella Tripletta... Umile, solidale e impegnato in quel grande club che è l'Inter", ha scritto su Instagram.