Juan Sebastian Veron, storico ex centrocampista della Nazionale argentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione di Mauro Icardi all'Inter: "Non so da dove nasca questo casino, ma io da presidente (dell'Estudiantes n.d.r.) dico che il club viene prima e va rispettato. Il danno ormai è stato fatto ma basta fare un passo indietro e tornare a giocare. Poi a fine anno ci sarà il tempo per decidere il futuro. E' sempre meglio lasciarsi bene con un club perché un giorno potresti pure tornarci...".