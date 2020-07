Verona-Lazio, la moviola del CorSport: "Volpi-Fabbri, che sciagura. Rigori da film horror"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza in maniera approfondita gli episodi da moviola di Hellas Verona-Lazio, una della gare più chiacchierate dell'ultimo turno di Serie A (terminata 1-5, ndr): "Male Volpi, prossimo arbitro di serie A (sezione di Arezzo, indovinate nelle grazie di chi è?), e male Fabbri, una stagione disgraziata la sua (dopo Roma-Parma è stato completamente fermato anche per questioni comportamentali, forse gli si poteva evitare la figuraccia anche al VAR): i rigori fischiati (tranne l’ultimo, netto: contatto Radunovic-Immobile) sono la sintesi della confusione che regna nella CAN", si legge suo quotidiano che poi passa in rassegna i singoli episodi.

Rigore al Verona - "E' Zaccagni che correndo tocca con lo scarpino la tibia di Luiz Felipe, non c’è negligenza da parte del difensore bianconceleste, qui il VAR non può intervenire, è tutta colpa di Volpi".

"Il secondo rigore è una pantomima". Ci sono tre falli eppure c’è stato bisogno dell’OFR che, ovviamente, ha puntato sull’ultimo, il meno punibile. Immobile viene spinto da Günter (piede sulla linea dell’area, dunque dentro), viene colpito da Lazovic con una ginocchiata, nel frattempo il pallone sbatte sulla spalla di Immobile, sul petto di Lazovic, ancora sulla spalla di Immobile e quindi sul braccio destro di Lazovic che è si largo, ma la tripla carambola arriva da pochi centimetri di distanza.