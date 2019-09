Sulle pagine de La Nazione viene analizzata l'amichevole di ieri sera tra Fiorentina e Perugia. Un test che è servito alla squadra di Montella per mettere minuti nelle gambe e tenersi in allenamento senza perdere il ritmo partita in vista della Juventus. Il presidente della Fiorentina rocco Commisso ieri è ripartito ed è tornato negli Usa. Ma l'appuntamento è a sabato prossimo contro la Juve quando il tycoon sarà in tribuna a seguire la gara e la squadra gigliata.